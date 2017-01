POL-LB: Sachbeschädigung in Leonberg, Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gem. Ammerbuch

Ludwigsburg (ots) - Leonberg: Ampelblitzer mutwillig außer Gefecht gesetzt

Einen Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe richteten unbekannte Vandalen an, die einen Blitzer an der Anschlussstelle Leonberg-West außer Gefecht setzten. Der Schaden an der Anlage, die an der Kreuzung der Südrandstraße und Brennerstraße den Verkehr aus Richtung Stuttgart überwacht, wurde am Dienstag gegen 14:45 Uhr entdeckt. Die Täter hatten das Objektiv eingeschlagen. Das Polizeirevier Leonberg bittet unter Tel. 07152/605-0 um Hinweise.

BAB 81 - Gem. Ammerbuch: Lkw streift Pannenfahrzeug und flüchtet

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer streifte am Dienstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg ein liegen gebliebenes Auto und setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Der wegen einer Fahrzeugpanne auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Singen abgestellte Peugeot 307 war mittels Warnblinklicht und Warndreieck abgesichert. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Der Fahrer, der in einem grünen Baustellen-Lkw unterwegs gewesen sein soll, war vermutlich zu weit nach rechts gekommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell