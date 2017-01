POL-LB: BAB 81/Böblingen: BMW steckt nach Unfall unter Leitplanke fest; Böblingen: Unfall fordert einen Leichtverletzten und 11.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - BAB 81/Böblingen: BMW steckt nach Unfall unter Leitplanke fest

Am Dienstag ereignete sich gegen 06.00 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro entstand. Ein 38 Jahre alter Sattelzuglenker, der in Richtung Singen fuhr, wollte nach einem Überholvorgang wieder auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Beim Wiedereinscheren übersah er wohl den BMW eines 53-Jährigen und touchierte das Fahrzeug. Durch den Aufprall verlor dessen Fahrer die Kontrolle über den BMW und schleuderte in die rechts verlaufende Leitplanke. Dort blieb der Wagen stecken. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen, die mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, musste die Leitplanke durchtrennen, so dass der nicht mehr fahrbereite BMW geborgen und abgeschleppt werden konnte. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reparaturarbeiten an der Leiplanke musste der Verzögerungsstreifen bis gegen 08.45 Uhr verengt werden. Dies führte zeitweise zu einem Rückstau.

Böblingen-Dagersheim: Unfall fordert einen Leichtverletzten und 11.000 Euro Sachschaden

Ein Leichtverletzter und Sachschaden von etwa 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, gegen 05:50 Uhr, in Böblingen-Dagersheim ereignete. Ein 53 Jahre alter Sattelzuglenker war auf der Hauptstraße in Richtung Böblingen unterwegs und wollte nach links in die Aidlinger Straße einbiegen. Vermutlich da er im weiteren Verlauf erkannte, dass die Durchfahrt für Lkw im Bereich der Aidlinger Straße verboten ist, zog er seinen Lkw wieder nach rechts. Hierauf stieß der Sattelzug mit einem VW sowie einem Mini Cooper, die hintereinander auf der Geradeauspur in Richtung Böblingen fuhren, zusammen. Der VW des 37-jährigen Fahrers wurde durch den Sattelzugauflieger mitgerissen und prallte anschließend noch auf das Fahrzeugheck des Minis, an dessen Steuer eine 60-jährige Frau saß. Durch den Unfall zog sich der VW-Fahrer leichte Verletzungen zu. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

