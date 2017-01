POL-LB: Diebstahl in Schönaich, Verkehrsunfall Weil im Schönbuch

Ludwigsburg (ots) - Schönaich: Räder gestohlen

Auf Autoreifen in vierstelligem Wert hatten es Diebe abgesehen, die am Dienstag, zwischen 00:00 und 05:30 Uhr eine Gemeinschaftstiefgarage im Herdlauchring heimsuchten. Die Täter entwendeten die mit Kette und Schloss gesicherten kompletten Sätze Sommerreifen eines BMW und eines Mercedes mitsamt Felgen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeiposten Schönaich unter Tel. 07031/67700-0.

Weil im Schönbuch: Unfallflucht

Genau gegenüber der Bushaltestelle "In der Röte" beschädige ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag, zwischen 05:30 und 09:00 Uhr einen roten VW Caddy. Das Auto war in der Bahnhofstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unbekannte streifte den VW und richtete einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell