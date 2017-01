POL-LB: Oberstenfeld: Nachtrag zu entwendeten Bezahlautomaten am Sonntag, Freiberg am Neckar: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Oberstenfeld: Tatfahrzeug zu Geschäftseinbruch am vergangenen Sonntag gefunden

Im Fall eines am Sonntag von Einbrechern heimgesuchten Geschäfts in der Großbottwarer Straße, aus dem drei Bezahlautomaten entwendet wurden (wir berichteten), ist das zum Abtransport benutzte Fahrzeug zwischenzeitlich gefunden worden. Aufmerksamen Zeugen waren am Sonntagmittag ein Transporter sowie die geleerten Automaten im Söhlbachwiesenweg in Beilstein aufgefallen und sie verständigten die Polizei. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um das zum Einbruch genutzte Fahrzeug, einen Kastenwagen des Typs Renault Master mit Ludwigsburger Zulassung (LB), gehandelt hat. Es wurde in der Nacht zum Samstag in der Straße "In den Schafwiesen" vom Betriebshof einer Oberstenfelder Firma entwendet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, verübten die Täter den Einbruch in der Großbottwarer Straße am Sonntag zwischen 02:30 und 03:00 Uhr. Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen das gestohlene Fahrzeug aufgefallen ist oder die andere verdächtige Wahrnehmungen an den Tatorten gemacht haben, sich unter Tel. 07141/18-9 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Freiberg am Neckar: Unfallflucht

Einen Sachschaden von 2.000 Euro richtete ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Sonntag 19:00 Uhr und Montag 15:30 Uhr an einem Suzuki an. Das Auto war am Fahrbahnrand der Wilhelm-Lächele-Straße abgestellt. Vermutlich geriet der Unbekannte am Ende der Rechtskurve nach links und prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Suzuki. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, suchte er danach das Weite. Anhand der Unfallspuren könnte der Unfallverursacher in einem größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell