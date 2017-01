POL-LB: Schwieberdingen: Tageswohnungseinbruch; Kornwestheim: 28-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ludwigsburg (ots) - Schwieberdingen: Tageswohnungseinbruch

Mutmaßlich ohne Diebesgut machte sich ein bislang unbekannter Täter aus Staub, nachdem er am Montag, zwischen 13:30 und 18:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Friedhofstraße in Schwieberdingen eingebrochen war. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Haus und durchsuchte die Räume. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/31245, in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: 28-Jähriger in Gewahrsam genommen

Mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung muss ein 28-Jähriger rechnen, der am Montag von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Der mutmaßlich angetrunkene 28-Jährige geriet gegen 18:30 Uhr in der Achalmstraße in Kornwestheim mit einem Anwohner in Streit. Auslöser war vermutlich eine Ruhestörung, die durch laute Musik im Wohnhaus hervorgerufen worden war. Im Zuge des verbalen Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 44-jährige Anwohner durch den 28-Jährigen leicht verletzt wurde. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens nahmen die hinzugezogenen Streifenwagenbesatzungen den Störenfried vorläufig fest und brachten ihn mit Handschließen gefesselt auf das Polizeirevier Kornwestheim. Auf richterliche Anordnung sollte der 28-Jährige die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Während der Unterbringung randalierte der Betrunkene in seiner Zelle, beschädigte die Einrichtung und verletzte einen Polizeibeamten leicht.

