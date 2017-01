POL-LB: BAB 8 / Stuttgart: Polizeibeamte stoppen verwirrte Autofahrerin; Ditzingen-Hirschlanden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - BAB 8 / Stuttgart: Polizeibeamte stoppen verwirrte Autofahrerin

Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation hat eine Frau am Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr einen Polizeieinsatz auf der A 8 ausgelöst. Zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhrigen und dem Autobahnkreuz Stuttgart befand sich die 48-jährige Frau mit ihrem nicht abgesicherten BMW auf dem Seitenstreifen. Eine Streifenwagenbesatzung wurde auf sie aufmerksam, stellte sich hinter den BMW und sicherte die Gefahrenstelle ab. Der wiederholten Aufforderung, ihr Fahrzeug zu öffnen, kam die 48-Jährige nicht nach und setzte stattdessen ihre Fahrt auf der Autobahn fort. Mit Hilfe einer weiteren Streife gelang es den Polizisten, sie nach kurzer Verfolgung anzuhalten. Mit einem Nothammer mussten sie nunmehr eine Seitenscheibe einschlagen und die sich wehrende Frau aus dem Wagen holen. Nach Vorstellung bei einem Arzt wurde die 48-Jährige in die Obhut einer psychiatrischen Einichtungen gegeben.

Ditzingen-Hirschlanden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können, der sich am Montag, gegen 17:00 Uhr in Ditzingen-Hirschlanden ereignete. In der Ditzinger Straße war eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem Mitsubishi stadteinwärts unterwegs, als ihr plötzlich im Bereich einer Engstelle eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin in der Mitte der Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, wich die 36-Jährige nach rechts aus und streifte dort einen VW, der am Fahrbahnrand geparkt war. Nachdem die unbekannte Frau den Mitsubishi passiert hatte, fuhr sie weiter und streifte Außenspiegel eines entgegenkommenden VW, mit dem eine 19-Jährige in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte die unbekannte Frau ihre Fahrt in Richtung der Landesstraße 1177 fort. Die Fahrerin ist zwischen 25 - 30 Jahre alt, hat ein schmales Gesicht und dunkelblonde. Sie war vermutlich mit einem älteren roten Audi A3 Sportback mit Ludwigsburger Kennzeichen unterwegs, auf dessen Motorhaube sich an der Vorderkante ein Rostloch befand.

