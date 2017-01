POL-LB: Sindelfingen: Feuerwehreinsatz; Weil der Stadt: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen-Maichingen: Feuerwehreinsatz

Essen, das auf dem angeschalteten Herd vergessen wurde, führte am frühen Dienstagmorgen zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Schwenninger Straße in Maichingen. Kurz nach 04.00 Uhr bemerkten Mitbewohner des Mehrfamilienhauses, dass in einer Wohnung im ersten Stockwerk der Rauchmelder Alarm schlug und verständigten Feuerwehr und Polizei. Hierauf rückten insgesamt etwa 60 Wehrleute mit 12 Fahrzeugen aus. Aus der betreffenden Wohnung drang Rauch, doch niemand reagierte auf Klopfen. Deshalb musste die Feuerwehr die Wohnung öffnen. Im Innern schlief ein 35 Jahre alter Bewohner tief und fest. Der Mann, der mutmaßlich alkoholisiert war, hatte sich einen Topf mit Essen auf den Herd gestellt und war anschließend eingeschlafen. Ein offenes Feuer war glücklicherweise nicht entstanden. Die Wohnung musste anschließend lediglich belüftet werden.

Weil der Stadt-Merklingen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die zwischen Sonntag 09.00 Uhr und Montag 11.00 Uhr eine Unfallflucht in der Münklinger Straße in Merklingen beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr ein privates Grundstück mit Stellplätzen und kam hierbei vermutlich aufgrund Schneeglätte ins Rutschen. Der Unbekannte rutschte gegen einen geparkten Renault und gegen die Wand einer Fahrzeughalle. Allein der Sachschaden am PKW dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Doch der Fahrzeuglenker machte sich kurzerhand davon. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blau lackierten Wagen, da Lackspuren gefunden wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell