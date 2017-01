POL-LB: Holzgerlingen: Hausbewohner überraschen Einbrecher; Böblingen: Einbruch in Wohnhaus; Renningen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Holzgerlingen: Hausbewohner überraschen Einbrecher

Ungewöhnliche Geräusche schreckten am Montag kurz nach 18.00 Uhr die Bewohner einer Obergeschosswohnung in der Friedhofstraße in Holzgerlingen auf. Ein bislang unbekannter Täter hatte über den Gartenbereich das Grundstück betreten und versuchte nun die Terrassentür zur Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Als die Zeugen diese Wohnung betraten, standen sie dem Einbrecher, der sich noch auf der Terrasse befanden, gegenüber. Der Mann ergriff hierauf die Flucht. Er ist etwa 180 cm groß und war dunkel gekleidet. Auf dem Kopf trug er eine Wollmütze. Der angerichtete Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Böblingen: Einbruch in Wohnhaus

Indem sie eine Fensterscheibe einwarfen, gelangten bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 15.15 Uhr und 22.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Achalmstraße in Böblingen. Im Innern durchsuchten die Unbekannten zunächst das Erdgeschoss, brachen anschließend die Tür zum Obergeschoss auf und durchwühlten dort ebenfalls nahezu alle Zimmer. Vermutlich fiel ihnen jedoch nichts Stehlenswertes in die Hände, so dass sie das Haus ohne Diebesgut wieder verließen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet Zeugen sich zu melden.

Renningen-Malsheim: Einbruch in Wohnung

Ein bislang unbekannter Täter brach am Montag zwischen 08.25 Uhr und 21.25 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Hauses im Kornblumenweg in Malmsheim ein. Der Täter hebelte die Terrassentür auf und begab sich dann in verschiedene Zimmer der Wohnung. Mutmaßlich entwendete er jedoch nichts. Der Einbrecher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell