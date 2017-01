POL-LB: Sindelfingen: Frontalzusammenstoß mit glimpflichem Ausgang

Ludwigsburg (ots) - Am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 464 zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-West-Darmsheim und -Maichingen-Süd zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW, bei dem drei junge Frauen leicht verletzt wurden. Ein 21 Jahre alter Seat-Lenker, der in Richtung Maichingen fuhr, kam vermutlich aufgrund Unachtsamkeit von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes, in dem eine 20 Jahre alte Fahrerin und ihre beiden 19 und 22 Jahre alten Mitfahrerinnen saßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrertür des Mercedes abgerissen und beschädigte den Opel einer 48-Jährigen, die sich hinter den Wagen der Frauen befunden hatte. Der Mercedes prallte schließlich in die Leitplanke, während der Seat in den Straßengraben schleuderte. Die Unfallbeteiligten, die im Mercedes saßen, wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die B464 musste zwischen den beiden Anschlussstellen bis gegen 22.00 Uhr gesperrt bleiben. Der Seat und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell