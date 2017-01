POL-LB: BAB 8 / Rottenburg am Neckar: Eine Leichtverletzte und 15.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Ludwigsburg (ots) - Zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg ereignete sich am Montag, gegen 11:15 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Ein 26 Jahre alter Sattelzuglenker fuhr auf der A 8 von Singen in Richtung Stuttgart auf dem rechten Fahrstreifen und kam vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach links. In der Folge streifte er einen VW, dessen 38-jähriger Fahrer auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Der VW-Fahrer hatte noch vergeblich versucht, dem Sattelzug auszuweichen und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Durch den Unfall zog sich die Beifahrerin im VW leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell