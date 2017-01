POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die zwischen Freitag 16.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr eine Unfallflucht in der Laurentiusstraße in Maichingen beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand abgestellten Peugeot. Ohne sich um den Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zuvor sammelte er jedoch vermutlich noch diverse Trümmerteile ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell