POL-LB: Remseck am Neckar-Neckargröningen: Unfall zwischen LKW und PKW

Ludwigsburg (ots) - Am Montag kam es gegen 12.10 Uhr auf der Landesstraße 1100 auf Höhe Neckargröningen zu einem Unfall zwischen einem LKW und PKW, der einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro forderte. Ein 44 Jahre alte Lenker eines LKW, der aus Richtung Hochberg kam, wollte im weiteren Verlauf auf den Rechtsabbiegestreifen in Richtung Aldingen bzw. Stuttgart wechseln. Hierbei übersah er wohl einen VW-Fahrer, der sich dort bereits befand. In der Folge touchierte der LKW den VW im Heckbereich, worauf sich der PKW um seine eigene Achse, quer zur LKW-Front drehte. Der LKW-Fahrer schob den VW noch etwa 50 Meter vor sich her, bis beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen.

