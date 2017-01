POL-LB: Markgröningen: Kraftstoff abgepunmpt; Schwieberdingen: Schulgebäude beschädigt; Remseck am Neckar: Auffahrunfall mit 8.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Markgröningen: Kraftstoff abgepumpt

Zwischen Freitag 16.00 Uhr und Montag 06.40 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Maulbronner Straße in Markgröningen zu. Der Dieb machte sich an einen abgestellten LKW heran, brach beide Tankdeckel auf und pumpte etwa 900 Liter Diesel ab. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf über 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 150 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

Schwieberdingen: Schulgebäude beschädigt

Mit einem Stein warfen bislang unbekannte Täter innerhalb des vergangenen Wochenendes eine Fensterscheibe des Sekretariats einer Schule im Herrenwiesenweg in Schwieberdingen ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/31245, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten.

Remseck am Neckar-Hochberg: Auffahrunfall mit 8.500 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter PKW sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 07.30 Uhr in der Hochdorfer Straße in Hochberg ereignete. Während eine etwa zehnköpfige Kindergartengruppe auf Höhe des Rotwegs die Fahrbahn queren wollte, fuhr ein 73 Jahre alter Ford-Lenker heran, der in Richtung Hochdorf unterwegs war. Der Mann bremste hierauf ab, um die Gruppe passieren zu lassen. Ein von hinten heran nahender 59-jähriger Mercedes-Lenker bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf. Kurz darauf folgte eine 42 Jahre alte Smart-Fahrerin, die den Unfall vor sich vermutlich übersah und in der Folge in das Heck des Mercedes fuhr. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

