POL-LB: Verkehrsunfall in Altdorf und Leonberg

Ludwigsburg (ots) - Altdorf: 14-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst einen 14-Jährigen am Montagmorgen ins Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 07:10 Uhr in der Hildrizhauser Straße in einen Unfall verwickelt worden war. Der Teenager radelte auf dem Geh- und Radweg von Altdorf in Richtung Holzgerlingen. Ein 65-Jähriger war in einem Mercedes in Richtung Altdorf unterwegs und bog auf Höhe eines Geldinstituts nach rechts auf einen Parkplatz ein. Vermutlich übersah er den entgegenkommenden 14-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Junge stürzte und wurde verletzt. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Das Auto trug keinen Schaden davon.

Leonberg: Vorfahrt missachtet

Einen Sachschaden von 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 19:15 Uhr in der Leonberger Straße ereignete. Eine 36-Jährige fuhr in einem Smart in Richtung Eltinger Straße. Aus der Bismarckstraße kam ein 76 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der geradeaus in die Schlegelstraße fahren wollte. Vermutlich übersah er die vorfahrtberechtigte 36-Jährige, so dass die Fahrzeuge zusammenstießen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell