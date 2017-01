POL-LB: Einbruch in Sindelfingen, Diebstahl (Versuch) in Leonberg, Verkehrsunfallflucht in Herrenberg

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen, Maichingen: Gaststätteneinbruch

Einen hohen Sachschaden richteten Einbrecher an, die am Sonntagmorgen eine Gaststätte in der Laurentiusstraße heimsuchten. Über ein Fenster verschafften sie sich zwischen 04:15 und 12:00 Uhr Zutritt in die Gasträume. Dort brachen sie mehrere Geldspielautomaten auf und gelangten auf diese Weise an eine noch nicht bezifferbare Summe Bargeld. Zudem ließen sie Wechselgeld in dreistelliger Höhe mitgehen. Der an den Automaten entstandene Sachschaden beläuft sich rund 30.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, in Verbindung zu setzen.

Leonberg, Höfingen: Automatenaufbrecher gescheitert

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Montagmorgen die Polizei, nachdem er auf zwei junge Männer aufmerksam geworden war, die sich gegen 02:10 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Pforzheimer Straße zu schaffen machten. Er konnte beobachten, wie die Unbekannten versuchten, den Automaten aufzuhebeln und schließlich von ihrem gescheiterten Vorhaben abließen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Verdächtigen. Es soll sich um zwei Männer im Alter zwischen 22 und 26 Jahren gehandelt haben. Sie waren mit dunklen Jacken und Mützen bekleidet und entfernten sich über einen Fußweg in Richtung Ulmenstraße. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152/605-0 entgegen.

Herrenberg: Unfallflucht

Einen Sachschaden von 5.000 Euro richtete ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Freitag 15:00 Uhr und Samstag 16:00 Uhr in der Stadthallenstraße an. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, suchte er anschließend das Weite. Der Unbekannte war auf dem Parkplatz der Viehversteigerungshalle unterwegs, kam vermutlich wegen Eisglätte von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stromverteilerkasten und ein Verkehrszeichen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

