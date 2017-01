POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag ereignete sich gegen 10.00 Uhr ein Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und -Flughafen/Messe, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand. Ein 46 Jahre alter Hyundai-Lenker, der auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung München fuhr, bemerkte wohl zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. In der Folge fuhr er einem 47-jährigen Citroen-Fahrer auf und schob diesen gegen einen BMW, in dem eine 28 Jahre alte Frau saß. Die Frau, der Fahrer des Citroen und dessen 40 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Citroen und der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die rechte Spur bis gegen 11.20 Uhr gesperrt. Es entstand ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell