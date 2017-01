POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte randalieren auf Friedhofstoilette und Eglosheim; Asperg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Pflugfelden: Unbekannte randalieren auf Friedhofstoilette

Bislang Unbekannte trieben zwischen Samstag 23.30 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr auf dem Friedhof in der Turmstraße in Pflugfelden ihr Unwesen. Die Täter schlugen das Fenster der Friedhofstoilette ein und brachen darüber hinaus auch die verschlossene Tür auf. Mit Toilettenpapierrollen und Einmalhandtüchern verstopften sie die Toilette anschließend. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der Polizeiposten Pflugfelden, Tel. 07141/450026, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Ludwigsburg-Eglosheim: Unfallflucht

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Samstag zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Ackerstraße in Eglosheim eine Verkehrsunfallflucht verübte. Der Unbekannte touchierte vermutlich beim Rangieren einen am Straßenrand abgestellten Nissan und machte sich anschließend, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Asperg: Einbruch in Wohnhaus

Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141/620033, sucht Zeugen, die zwischen Donnerstag 00.00 Uhr und Sonntag 15.45 Uhr Verdächtiges in der Osterholzstraße in Asperg beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich durch Aufhebeln der Eingangstüren Zugang in ein Haus und in die dazugehörige Einliegerwohnung. Im weiteren Verlauf durchsuchte er mehrere Räume. Ob ihm hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht abschließend noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell