POL-LB: Steinheim an der Murr - Kleinbottwar -: Zeugen zu Körperverletzung und Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag gegen 17.30 Uhr befuhr der 26-jährige Fahrer eines BMW die Amtsstraße aus Richtung Ortsmitte kommend. Wenig später kamen dem 26-Jährigen dabei drei jüngere Männer zu Fuß entgegen, wobei sich eine der Personen dem BMW in den Weg stellte und diesen an der Weiterfahrt hinderte. Der Unbekannte schlug mit Händen und Füßen gegen den Pkw. Daraufhin hupte der Fahrer. Der Täter öffnete daraufhin dessen Fahrertüre und schlug mehrmals mit der Faust gegen den Kopf des 26-Jährigen. Der Fahrer konnte aussteigen und flüchten. Der Unbekannte, der sich zwischenzeitlich unbefugt in den BMW gesetzt hatte, suchte dort nach dem Zündschlüssel. Diesen hatte der Fahrer jedoch zuvor abgezogen. Der Unbekannte forderte den 26-Jährigen auf, zurückzukommen. Der Fahrer kam der Aufforderung nicht nach, so dass der Unbekannte ein im BMW liegendes Mobiltelefon nahm und dieses in die Luft warf. Beim Aufprall auf die Fahrbahn wurde dieses beschädigt. Die Personengruppe entfernte sich im Anschluss und ging flüchtig. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144 900 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell