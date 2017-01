POL-LB: Wohnungseinbrüche in Asperg und Freiberg am Neckar-Heutingsheim; Einbruch in Ladengeschäft in Oberstenfeld

Ludwigsburg (ots) - Asperg: Wohnung nach Diebesgut durchsucht

In der Zeit zwischen Samstag, 16.00 Uhr und 20.00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Grundstück in der Lehenstraße. Dort wurde ein etwas erhöht gelegenes Fenster gewaltsam aufgehebelt. In der Wohnung selbst wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Über das Diebesgut sowie den entstandenen Sachschaden liegen bislang keine Angaben vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07154 1313 0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände erbeutet

Am Samstag, zwischen 17.50 Uhr, und Sonntag, 01.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Erlenstraße. Vermutlich wurden die Eigentümer zuvor beobachtet, wie diese das Gebäude betraten. Die Täter machten sich vermutlich einen dabei beobachteten Umstand zunutze und betraten daraufhin das Wohnhaus, nachdem die Eigentümer wieder außer Haus waren. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck sowie Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144 900 0 in Verbindung zu setzen.

Oberstenfeld: Bezahlautomaten entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 02.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über die Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Großbottwarer Straße. Im Verkaufsraum lösten die Unbekannten drei Bezahlautomaten aus der Verankerung. Anschließend wurden die Schiebetüren, die zur Großbottwarer Straße führen, geöffnet. Die Automaten, die zusammen mehrere hundert Kilogramm wiegen, wurden anschließend ins Freie verbracht und vermutlich in ein Fahrzeug verladen und damit abtransportiert. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Sachschaden am Gebäude liegt bei 6.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07144 900 0 mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen. Insbesondere werden Zeugen gesucht, denen im Tatzeitraum ein Fahrzeug vor dem Ladengeschäft aufgefallen ist.

