POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in mehrere Gartenhäuser; Ludwigsburg-Hoheneck: Wohnungseinbruch; Tank- und Rastanlage Denkendorf (BAB 8): Dieselkraftstoff entwendet; Nufringen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Kornwestheim: Gartenhäuser aufgebrochen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14.00 Uhr, bis Freitag, 16.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unweit der Kreuzung Heinkel-/Villeneuve-/Rudolf-Diesel-Straße zunächst Zugang zu einem der dortigen Kleingärten, indem der Zaun nach unten gedrückt und dieser überstiegen wurde. Im Anschluss wurden insgesamt zehn Kleingärten unbefugt betreten und die darauf stehenden Gartenhäuser aufgebrochen. Alle Gartenhäuschen wurden nach Diebesgut durchsucht. Bislang konnte festgestellt werden, dass ein Stromaggregat, zwei Kochtöpfe und dreißig Liter Benzin, das in drei Kanistern aufbewahrt wurde, entwendet wurden. Eine Gesamtübersicht bezüglich des Diebesguts und dessen Werts liegt derzeit nicht vor. Der Sachschaden am Inventar beläuft sich auf 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154 1313 0 in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg-Hoheneck: Geldkassette und Geldbörse gestohlen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 14.00 Uhr, und Samstag, 15.45 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Römerhofstraße. Nachdem der Unbekannte auf einen Balkon stieg, versuchte er dort ein Fenster aufzuhebeln, was misslang. Anschließend wurde das Fenster jedoch gewaltsam eingeschlagen und die Wohnung betreten. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Der Täter erbeutete dabei diverse Gegenstände unter anderem eine Geldkassette sowie eine Geldbörse. Eine abschließende Übersicht über das Diebesgut und dessen Wert liegt bislang nicht vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 in Verbindung zu setzen.

Tank- und Rastanlage Denkendorf (BAB 8): Mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet

Im Verlauf von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 04.00 Uhr, brachen Unbekannte den ordnungsgemäß abgeschlossenen Tankdeckel einer auf der Tank- und Rastanlage abgestellten Sattelzugmaschine gewaltsam auf. Anschließend wurden aus dem Tank mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff geschläuchelt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869 0 in Verbindung zu setzen.

Nufringen: Schmuck erbeutet

Am Samstagnachmittag, zwischen 14.15 Uhr und 17.30 Uhr, betraten unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentüre ein Wohnhaus in der Enzstraße. Im Gebäude wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Der Täterschaft fiel dabei Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände. Am Inventar entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032 2708 0 in Verbindung zu setzen.

