POL-LB: Einbrüche in Freiberg am Neckar und Sindelfingen/ Brand in Marbach am Neckar/ Diebstahl aus Fahrzeug in Sindelfingen/ Körperverletzung mittels Messer in Murr

Ludwigsburg (ots) - Freiberg am Neckar: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Unbekannte Täter haben im Tagesverlauf des Freitags in der Dürerstraße eine Terrassentüre aufgehebelt und drangen in eine Wohnung ein. Die Wohnungsinhaber waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Die Täter durchwühlten die gesamte Wohnung und entwendeten Diebesgut im Wert von 600 Euro.

Marbach am Neckar: Brand in der Küche

Am Freitagabend gegen 20 Uhr kam es in der Friedenstraße zu einem Küchenbrand nachdem die Bewohnerin beim Kochen einen Topf mit Öl auf dem Herd vergessen hatte. Beim Versuch das Feuer selbstständig zu löschen erlitt die 52 jährige leichte Brandverletzungen. Die Feuerwehr Marbach war mit zwei Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR, die Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

Sindelfingen - Geldbeutel aus Fahrzeug gestohlen

Am Freitag zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines in der Hirsauer Straße Ecke Lützelwiesenstraße abgestellten Pkw Peugeot ein und entwendete ein Gelbeutel mit 2000 Euro Bargeld, der auf dem Beifahrersitz lag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Sindelfingen-Maichingen - Einbruch in Erdgeschoßwohnung

Am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 22:45 Uhr hebelte ein unbekannter Einbrecher die Terrassentür einer Erdgeschoßwohnung in der Laurentiusstraße in Maichingen auf. Nachdem er so in die Wohnung gelangen konnte, durchsuchte er diese nach Wertgegenständen und entwendete Bargeld und eine Herrenarmbanduhr im Gesamtwert von ca. 900 Euro.

Sindelfingen: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 09.00 Uhr und 18.40 Uhr drang ein unbekannter Täter über ein Fenster in eine Erdgeschoßwohnung in der Eyachstraße ein und durchsuchte die gesamte Wohnung. Ohne Diebesgut zu erlangen, flüchtete der Täter unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Telefonnummer 07031/6970 entgegen.

Murr: Zeugen gesucht nach Messerangriff und Körperverletzung

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 04:00 Uhr kam es zunächst im Nachtbus nach Murr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bestehend jeweils aus mehreren männliche Personen. Nach diversen Beleidigungen untereinander, wurden beide Personengruppen durch den Busfahrer im Bereich der Marbacher Straße in Murr des Busses verwiesen. Dort entwickelte sich nach ersten Erkenntnissen eine Schlägerei, in deren Verlauf eine Person ein Messer zückte und einen 26 jährigen Asylbewerber aus dem Kosovo an der Hand derart verletzte, dass der kleine Finger nahezu komplett abgetrennt wurde. Die Personengruppe um den vermeintlichen Täter entfernte sich daraufhin vom Tatort. Der 26 jährige Geschädigte wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ob der abgetrennte Finger gerettet werden kann, wird sich erst in den nächsten Tagen herausstellen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Hergang und den Beteiligten der Auseinandersetzung geben können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach, 07144 9000 zu melden.

