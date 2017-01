POL-LB: Verkehrsunfälle in Sindelfingen, Magstadt und auf der A81 Gemarkung Rottenburg

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Vorfahrtsverletzung

Am Freitag, gegen 15.50 Uhr, fuhr ein 47jähriger Mann mit seinem Pkw Skoda vom Parkplatz B3 an der Schwertstraße auf diese nach links ein. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 30jährige Frau in ihrem BMW. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden von etwa 35 000 Euro entstand.

Autobahn A 81 Gemarkung Rottenburg a. N.: Auffahrunfall mit Zeugenaufruf

Die Verkehrspolizeidirektion, Tel. 0711 68690, sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A81 in Fahrtrichtung Singen am Freitag gegen 16.10 Uhr. Es kam zu einem Verkehrsunfall, weil ein grauhaariger Mann mittleren Alters mit seinem dunklen Pkw auf dem linken Fahrstreifen fuhr und kurz vor der Ausfahrt Rottenburg stark abbremste. Eine 23jährige Polofahrerin musste deshalb nach rechts ausweichen, um nicht aufzufahren. Hinter dem Polo fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Skoda Oktavia, der ebenfalls nach rechts auswich, aber auf den Polo auffuhr. Dabei entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Fahrer im dunklen Pkw fuhr einfach weiter. Vermutlich wollte er die Ausfahrt Rottenburg nehmen und hatte dies zu spät erkannt und deshalb so unvermittelt stark abgebremst.

Magstadt: nach Ausweichmanöver gegen den Baum geprallt

Am Freitagmittag, gegen 13.45 Uhr, kam es im Bereich der Ortseinfahrt Magstadt zu einem folgenschweren Überholvorgang, in dessen Verlauf ein 23 jähriger Fahrzeuglenker frontal gegen einen Baum prallte. Vorausgegangen war ein Überholvorgang eines bislang unbekannten Fahrzeuglenkers, der nach ersten Ermittlungen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L 1189 von Stuttgart- Vaihingen in Richtung Magstadt fuhr und im Bereich der Ortseinfahrt Magstadt so dicht vor dem 23 jährigen Geschädigten einscherte, dass dieser durch eine Ausweichbewegung nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, weiter in Richtung Ortsmitte Magstadt. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um ein silbernes Fahrzeug handeln. Beim Aufprall wurde der Geschädigte leicht verletzt und wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw des 23 Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallhergang und / oder zum Verursacherfahrzeug geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, 0711 6869230 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell