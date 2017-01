POL-LB: Magstadt: PKW gegen Baum gefahren

Ludwigsburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ereignete sich am Freitag gegen 13.50 Uhr in der Neuen Stuttgarter Straße in Magstadt ein Unfall, bei dem ein Audi-Lenker verletzt wurde. Der 23-Jähriger kam auf seiner Fahrt in Richtung der Ortsmitte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der junge Mann musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Geländewagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Neue Stuttgarter Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 30.000 Euro belaufen.

