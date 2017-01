POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen, Darmsheim

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen, Darmsheim: Vorfahrt missachtet

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von 10.000 Euro forderte ein Unfall am Freitagmittag auf der Kreisstraße 1004 zwischen Darmsheim und Maichingen. Eine 36-Jährige war gegen 13:20 Uhr in einem Audi auf der B 464 unterwegs. Vermutlich missachtete sie bei der Abfahrt in Richtung Maichingen die Vorfahrt eines 55-Jährigen, der am Steuer eines Opel saß und von Darmsheim nach Maichingen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls landete der Opel auf dem Dach. Der 55-Jährige und sein Beifahrer erlitten Verletzungen und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel wurde abgeschleppt.

