POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Juweliergeschäft gescheitert; Großbottwar: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Einbruch in Juweliergeschäft gescheitert

In der Nacht zum Freitag trieb ein bislang unbekannter Täter in der Reithausstraße in Ludwigsburg sein Unwesen. Vermutlich gegen 02.35 Uhr machte sich der Einbrecher an ein Juweliergeschäft heran und versuchte zunächst die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang nahm er eine Steinplatte und donnerte diese mehrfach gegen die verglaste Tür. Das Glas wurde zwar beschädigt, doch auch die Steinplatte kapitulierte und zerbrach. Dem Unbekannten gelang es somit nicht, sich Zugang ins Innere zu verschaffen. Wie hoch der angerichtete Sachschaden ist, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Großbottwar-Winzerhausen: Einbruch in Wohnhaus

Mutmaßlich ohne Diebesgut suchte ein bislang unbekannter Täter das Weite, nachdem er in der Nacht zum Freitag in ein Wohnhaus in der Blumenstraße in Winzerhausen eingebrochen war. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Haus und durchsuchte die Räume. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148/1625-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell