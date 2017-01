POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Korntal-Münchingen: 33-Jähriger nach Einbruch in Juweliergeschäft in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots) - Der Einbruch in ein Juweliergeschäft am Mittwochabend endete für einen 33-Jährigen am Donnerstag vor dem Haftrichter. Dieser erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl, fertigte ihn aus und setzte ihn in Vollzug. Er wies den Verdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Der Mann war einer aufmerksamen Zeugin am Mittwochabend aufgefallen, nachdem sie gegen 21:20 Uhr verdächtige Geräusche hörte, die aus Richtung eines Juweliergeschäfts in der Weilimdorfer Straße kamen. Als sie der Sache nachging, bemerkte sie dort eine Person, die die Flucht ergriff. Das Schaufenster des Geschäfts war eingeschlagen und durchwühlt worden. Die sofort alarmierte Polizei konnte den 33-Jährigen in der näheren Umgebung im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später vorläufig festnehmen und als Tatverdächtigen identifizieren. Die Suche nach dem Diebesgut im Wert mehrerer hundert Euro blieb bislang ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen unter Tel. 0711/839902-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell