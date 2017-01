POL-LB: Asperg: Handtasche gestohlen; Markgröningen: 75-Jährige beraubt; Möglingen: Täter flüchten nach Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Asperg: Handtasche gestohlen

Eine 83-jährige Seniorin wurde am Donnerstag, gegen 12:10 Uhr, in Asperg Opfer eines Handtaschendiebstahls. Die ältere Dame war mit ihrem Rollator an der Ecke Monreposstraße / Wunnensteinstraße unterwegs, als plötzlich ein bislang unbekannter Täter angerannt kam und ihre mitgeführte schwarze Handtasche aus dem Einkaufskorb des Rollators zog. Der Unbekannte machte sich anschließend mit der Handtasche, in der sich einer kleiner Bargeldbetrag sowie persönliche Dokumente befanden, aus dem Staub. Im Bereich der Wunnensteinstraße stieg der Dieb vermutlich in einen kleineren, hellbraunen Pkw ein und fuhr davon. Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken Mann handeln, der zwischen 18 und 20 Jahre alt und etwa 185 cm groß ist. Zur Tatzeit trug er einen hellen Anorak, an dem sich vermutlich eine Kapuze befand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Asperg, Tel. 07141/62033, zu melden.

Markgröningen: 75-Jährige beraubt

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Raub geben können, den ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag, gegen 12:25 Uhr, in der Maybachstraße in Markgröningen beging. Vor dem Eingang eines Wohnhauses näherte sich der Unbekannte einer 75 Jahre alten Frau von hinten und entriss ihr eine Handtasche sowie eine Einkaufstüte aus der linken Hand. Anschließend rannte er mit seiner Beute davon, stieg in der Maybachstraße mutmaßlich in einen kleinen, lindgrünen Pkw ein und fuhr davon. Bei der Handtasche handelt es sich um eine schwarze Ledertasche, in der sich ein schwarzer Geldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und persönliche Dokumente befanden. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 180 - 185 cm großen, jungen Mann handeln, der sehr schlank ist. Während der Tatausübung war er bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Möglingen: Täter flüchten nach Einbruch in Wohnhaus

Zwei Uhren erbeuteten zwei bislang unbekannte Einbrecher abgesehen, die am Donnerstag, zwischen 19:10 und 19:15 Uhr, ein Wohnhaus in der Ulrichstraße in Möglingen heimsuchten. Im Erdgeschoss kletterten die Unbekannten auf einen Balkon, wo sie in der Folge die Balkontür aufhebelten. Anschließend betraten sie die Wohnung, dursuchten die Räumlichkeiten und ließen dort die Uhren mitgehen. Die Einbrecher wurden schließlich von einem heimkehrenden Anwohner gestört und flüchteten. Zeugen beobachteten, wie die Diebe aus einem Fenster kletterten und in Richtung der Karlstraße rannten. Die Zeugen nahmen die Verfolgung der flüchtenden Täter auf und sahen, wie diese in der Raitestraße in einen mutmaßlich älteren Kleinwagen mit Schweizer Kennzeichen (SG = Sankt Gallen) einstiegen und davon fuhren. Bei dem Fahrzeug könnte es sich eventuell um einen dunklen bzw. blau lackierten Ford Fiesta handeln. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141/18-9 zu melden.

