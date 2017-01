POL-LB: Einbruch in Bietigheim-Bissingen, Verkehrsunfall in Bietigheim-Bissingen und Pleidelsheim

Ludwigsburg (ots) - Bietigheim-Bissingen: Einbrecher erbeutet Schmuck

Diebesgut in vierstelligem Wert erbeutete ein Einbrecher, als er am Donnerstag zwischen 14:30 und 18:00 Uhr ein Wohnhaus in der Rosenstraße heimsuchte. Um ins Gebäudeinnere zu gelangen, hebelte der Täter die Terrassentür auf. Bei seiner Suche nach Wertvollem stieß er auf Schmuckstücke und ließ sie mitgehen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Nach Unfallflucht in Auffahrunfall verwickelt

Auf seiner Fahrstrecke in Richtung Bietigheimer Bahnhof wurde ein 69-Jähriger am Donnerstag gleich in mehrere Unfälle verwickelt. Der Mann war kurz vor 11:00 Uhr in einem Mercedes auf der Berliner Straße unterwegs. Dabei streifte er zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von 12.500 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt über die Stuttgarter Straße fort. An der Kreuzung zur Freiberger Straße ereignete sich der nächste Unfall. Dort krachte er einem an der Ampel wartenden 38-Jährigen ins Heck seines BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen noch auf einen davor stehenden Ford geschoben. Der Senior und der 38-Jährige erlitten leichte Verletzungen und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/405-0.

Pleidelsheim: Auto übersehen

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag gegen 17:45 Uhr. Ein 48-Jähriger war in seinem Jeep auf der Osttangente in Richtung Freiberg am Neckar unterwegs. Vor dem Kreisverkehr staute sich der Verkehr. Der Jeep-Fahrer wendete seinen Pkw und stieß mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammen, der von einer 33-Jährigen gelenkt wurde. Vermutlich hat er das Auto übersehen. Die 33-Jährige wurde bei der Kollision verletzt.

