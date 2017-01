POL-LB: BAB 8/Leonberg: mehrere Kilometer Stau nach Auffahrunfällen; BAB 81/Böblingen: Auffahrunfall mit 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - BAB 8/Leonberg: mehrere Kilometer Stau nach Auffahrunfällen

Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Donnerstagmorgen, gegen 07.40 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim, die schließlich fünf nicht mehr fahrbereite Autos und einen Gesamtsachschaden von etwa 65.000 Euro forderten. Eine 30 Jahre alte Chrysler-Fahrerin, die auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs war, kam aufgrund von Straßenglätte leicht ins Rutschen und verlangsamte hierauf. Der 47-jährige Porsche-Lenker hinter ihr leitete in der Folge eine Vollbremsung ein. Auf der glatten Fahrbahn schlitterte sein PKW in das Heck des Chryslers, dessen Fahrerin hierdurch leichte Verletzungen erlitt. Aufgrund des vorausgegangenen Unfalls musste ein 39 Jahre alter Audi-Lenker, der ebenfalls die linke Spur befuhr, abbremsen. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit übersahen dies ein 30 Jahre alter Volvo-Fahrer und eine 36-jährige VW-Lenkerin, die sich hinter dem Audi befanden und fuhren auf. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme mussten die linke und die mittlere Spur gesperrt werden. Der ankommende Verkehr wurde über die rechte Spur und den Standstreifen geführt. Es bildete sich jedoch ein mehrere Kilometer langer Rückstau. Alle fünf Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Kurz nach 10.00 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

BAB 81/Böblingen: Auffahrunfall mit 25.000 Euro Sachschaden

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Hulb und Böblingen/Sindelfingen ereignete. Vermutlich war ein 66 Jahre alter Kia-Lenker mit nicht an die Verkehrsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit unterwegs und übersah aufgrund dessen ein Stauende. In der Folge kollidierte er mit einem VW-Passat, in dem ein 55-jähriger Fahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer saßen, und schob diesen auf den VW-Golf eines 29-Jährigen. Die Insassen im Passat erlitten leichte Verletzungen. Der Kia und der Passat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

