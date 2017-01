POL-LB: BAB 81/Freiberg am Neckar: drei Verletzte nach Unfall während Baumfällarbeiten

Ludwigsburg (ots) - Kurz vor 14.00 Uhr ereignete sich am Donnerstag ein schwerer Unfall zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von etwa 450.000 Euro entstand. Auf dem Streckenabschnitt, in Fahrtrichtung Stuttgart, war der rechte Fahrstreifen aufgrund von Baumfällarbeiten mittels einer Absperrwand gesperrt. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit übersah ein 43 Jahre alter Sattelzuglenker die Fahrbahnsperrung und kollidierte mit der Absperrwand, die an einem Traktor hing. Währenddessen befanden sich zwei Männer im Alter von 46 und 37 Jahren wohl in unmittelbarer Nähe zu diesem Gespann und führten im Bereich des Standstreifens Arbeiten durch. Der 37-Jährige wurde im weiteren Verlauf leicht verletzt, der 46 Jahre alte Mann erlitt schwere Verletzungen. Auch der Sattelzuglenker wurde schwer verletzt. Die Männer mussten allesamt durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Ein hinzugezogener Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn, kam jedoch schlussendlich nicht zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme fertigte ein Polizeihubschrauber Luftbilder von der Unfallstelle. Die A 81 war in diesem Bereich zunächst voll gesperrt. Der Sattelzug sowie das Gespann waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Pleidelsheim und Freiberg am Neckar befanden sich mit sechs Fahrzeugen und 45 Wehrleuten im Einsatz. Sie kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Seit 15.15 Uhr wird der ankommende Verkehr über die linke Spur an der Unfallstelle vorbei geführt. Momentan dauern die Bergungsmaßnahmen noch an. Der aktuelle Rückstau beläuft sich auf etwa 15 km.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell