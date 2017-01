POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Autofahrerin überquert Vorplatz und prallt gegen das Bahnhofsgebäude

Ludwigsburg (ots) - Möglicherweise auf einen medizinischen Notfall ist ein Verkehrsunfall zurückzuführen, der sich am Donnerstag, gegen 15:10 Uhr am Bietigheimer Bahnhof ereignet hat und bei dem glücklicherweise keine Passanten verletzt wurden. Eine 25-Jährige Autofahrerin war gegen 15:10 Uhr mit ihrem Mercedes aus Richtung Besigheim kommend auf der B 27 unterwegs und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei fuhr sie aus noch ungeklärter Ursache aber geradeaus über eine Verkehrsinsel, dann über die zweispurige Gegenfahrbahn und kam letztlich von der Straße ab. Über den Zentralen Omnibusbahnhof überquerte die den gesamten Bahnhofsvorplatz und prallte schließlich gegen das Bahnhofsgebäude. Auf dem Weg dorthin beschädigte sie ein parkendes Taxi, eine Info-Tafel, mehrere Fahrräder und diverse Sitzmöglichkeiten. Die Autofahrerin wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest, dürfte sich aber auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell