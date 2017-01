POL-LB: Raub in Remseck am Neckar, Verkehrsunfall in Ludwigsburg und Schwieberdingen

Ludwigsburg (ots) - Remseck am Neckar, Aldingen: 33-Jähriger beraubt

Ein 33-Jähriger wurde am Dienstagabend auf Höhe der Kaltenthalstraße das Opfer zweier Räuber. Der Mann war gegen 22:30 Uhr zu Fuß unterwegs. Er kam aus Richtung Kornwestheimer Straße und wurde kurz nach dem Kreisverkehr durch zwei Unbekannte von hinten angesprungen. Er stürzte und verletzte sich dadurch. Die Täter entwendeten seinen Geldbeutel und ergriffen die Flucht. Die Börse fand der 33-Jährige am nächsten Tag in seinem Briefkasten. Es fehlte eine dreistellige Summe Bargeld und ein Ausweis. Einer der Räuber wurde als 1,80 Meter große Person mit stabiler Figur beschrieben. Er war schwarz gekleidet, trug eine dunkle Wollmütze und Sportschuhe. Sein Komplize soll etwa 1,65 Meter groß sein und trug eine schwarze Lederjacke, eine schwarze Jogginghose und blaue Sportschuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ludwigsburg unter Tel. 07141/18-9 entgegen.

Ludwigsburg: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Mutmaßlich aus Unachtsamkeit übersah ein 19-jähriger Opel-Lenker am Donnerstag gegen 10.00 Uhr eine Fußgängerin in der Reuteallee in Ludwigsburg und verwickelte sie in einen Unfall. Die 22 Jahre alte Frau war gerade im Begriff den Zebrastreifen auf Höhe der S-Bahnhaltestelle Favoritepark zu überqueren, als der junge Mann sie auf seiner Fahrt in Richtung Heilbronner Straße mit seinem Wagen erfasste. Durch den Aufprall wurde die Fußgängerin leicht verletzte und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand vermutlich kein Sachschaden.

Schwieberdingen: Vorfahrt missachtet

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, in Schwieberdingen ereignete. Ein 46 Jahre alter Peugeot-Fahrer befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung Hemmingen und wollte nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Vermutlich übersah jedoch eine entgegenkommende 23-jährige Ford-Lenkerin, die auf der Vaihinger Straße in Richtung der Stuttgarter Straße unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, so dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell