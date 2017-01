POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: 14-Jähriger nach zwei versuchten Raubüberfällen in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots) - Innerhalb von etwa einer Stunde kam es am Dienstagmittag in Böblingen zu zwei versuchten Raubtaten, die vermutlich beide durch einen 14-Jährigen begangen wurden. Am Bahnhof Böblingen traf der Tatverdächtige gegen 12.00 Uhr auf einen gleichaltrigen Jungen, den er unter einem Vorwand in eine abgelegene Ecke lockte. Ohne Vorwarnung schlug er schließlich mit der Faust auf den Jungen ein und forderte gleichzeitig dessen Handy und Geldbeutel. Währenddessen kamen ein 16-Jähriger und ein bislang unbekannter Komplize des 14-Jährigen hinzu. Als ein Mann auf die Situation aufmerksam wurde und sich einmischte, konnte der Jugendliche, der Gesichtsverletzungen davon trug, flüchten. Gegen 13.15 Uhr überfiel der 14-Jährige schließlich einen 16-Jährigen, der gemeinsam mit zwei gleichaltrigen Jugendlichen auf dem Gelände einer Schule in der Danziger Straße unterwegs war. Von hinten ging er auf den zwei Jahre älteren Jungen los, schlug ihm ins Gesicht und forderte sein Handy sowie weitere Wertgegenstände. Nachdem er kurz von seinem Opfer abgelassen hatte, holte der Tatverdächtige, der wieder von dem 16-Jährigen und dem noch Unbekannten begleitet wurde, den Jungen im Bereich eines Parkplatzes erneut ein. Dort bedrohte und schlug er ihn abermals. Der 16-jährige Geschädigte wehrte sich und schrie ihn an. Doch erst die beiden Komplizen konnten den 14-Jährigen durch Zureden zum Aufhören bewegen. Das Opfer, das blutende Verletzungen erlitt, ergriff hierauf die Flucht und alarmierte gemeinsam mit seinen Begleitern die Polizei. In beiden Fällen konnte der gewalttätige 14-Jährige, der der Polizei bereits aufgrund zahlreicher Diebstahlsdelikte bekannt ist, keine Beute erlangen. Im Rahmen der Fahndung erkannten Beamte des Polizeireviers Böblingen den Tatverdächtigen gegen 15.00 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee und nahmen ihn vorläufig fest. Er musste über Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen bleiben und wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ wegen versuchten Raubs in zwei Fällen einen Haftbefehl gegen den 14-Jährigen, fertigte ihn aus und setzte ihn in Vollzug. Er wies den Jugendlichen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Zwischenzeitlich räumte der Verdächtige den Tatvorwurf ein. Die Kriminalpolizei Böblingen, Tel. 07031/13-00, bittet insbesondere den noch unbekannten Zeugen der Tat am Bahnhof, sich zu melden. Er war mit schwarzer Lederjacke bekleidet und hat schwarzes Haar.

