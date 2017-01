POL-LB: Leonberg-Eltingen: Gaststätteneinbruch

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Donnerstag das Toilettenfenster im rückwertigen Bereich einer Gaststätte in der Bismarck Straße in Eltingen auf. Im Gebäude öffneten sie gewaltsam Geldspielautomaten und entwendeten hieraus die Geldkassetten, in denen sich mehrere tausend Euro befanden. Zudem ließen sie im Thekenbereich eine schwarze Bedienungsgeldbörse, die einen dreistelligen Betrag enthielt, mitgehen. Die Geldbörse hat einen weißen "Coca Cola"- Aufdruck. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell