POL-LB: Steinheim an der Murr: Unfallflucht; Kirchheim am Neckar: Einbruch auf Firmengelände, Großbottwar: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Steinheim an der Murr: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeug-Lenker, möglicherweise ein LKW-Fahrer, beschädigte zwischen Montag 18:00 Uhr und Dienstag 8:00 Uhr in der Hegelstraße in Steinheim an der Murr einen geparkten Audi. Die Fahrertür und der Kotflügel wurden zerkratzt. Zudem hakte das Verursacherfahrzeug in den Spalt zwischen Kotflügel und Fahrertür ein und riss ein Stück Blech heraus. Der Unfallverursacher machte sich anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, entgegen

Kirchheim am Neckar: Einbruch auf Firmengelände

Gegen 23.55 Uhr am Mittwoch lösten bislang unbekannte Täter, indem sie sich Zutritt auf ein Firmengelände in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar verschafften und dort herum trieben, einen Alarm aus und riefen so die Polizei auf den Plan. Mehrere Streifenwagen fuhren das Objekt hierauf an und umstellten das Gelände. Auch ein Polizeihund wurde eingesetzt. Die Täter hatten jedoch bereits das Weite gesucht. Wie sich herausstellte, hatten sie es auf einen der zum Verkauf stehenden Wohnwagen des Händlers abgesehen. Die Abdeckung der Kurbeleinheit sowie die der Anhängerkupplung hatten sie gewaltsam entfernt, so dass der hochwertige Wohnwagen hätte abtransportiert werden können. Wie die Spuren im Schnee zeigten, flüchteten die beiden Täter über den rückwärtigen Bereich in Richtung der angrenzenden Felder. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143/891060, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Großbottwar-Winzerhausen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochabend in der Neckarwestheimer Straße in Winzerhausen ereignete, konnte die Polizei das Verursacherfahrzeug feststellen und beschlagnahmen. Die Ermittlungen, wer den PKW zum Unfallzeitpunkt lenkte, dauern jedoch noch an. Ein lauter Knall ließ einen Zeugen gegen 19.30 Uhr aufmerksam werden. Als er aus einem Fenster sah, bemerkte er einen stark beschädigten Chevrolet und verständigte den Besitzer des Wagens. Dieser alarmierte die Polizei. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war aus noch ungeklärter Ursache auf den am Straßenrand abgestellten Chevrolet aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW etwa 50 Meter weit nach vorne katapultiert und schließlich von einer Steinstehle in einem Vorgarten aufgehalten. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Doch auch das Fahrzeug des Verursachers, der sich aus dem Staub gemacht hatte, blieb nicht unbeschädigt. Zum Einen hatte sich das vordere Kennzeichen gelöst. Zum Andere zog es eine Spur von Betriebsflüssigkeiten hinter sich her, so dass die Beamten wenig Mühe hatten, den VW Transporter im Nachbarort aufzufinden. Der PKW, an dem ein Sachschaden von etwa 8.500 Euro entstand, parkte am östlichen Ortsrand von Großbottwar. Mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten bzw. die Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell