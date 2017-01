POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gem. Stuttgart und Gem. Köngen

Ludwigsburg (ots) - BAB 8 - Gem. Stuttgart: Auffahrunfall

Einen Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochabend in Fahrtrichtung Karlsruhe an der Autobahnausfahrt Stuttgart-Degerloch. Ein 65-Jähriger war gegen 18:30 Uhr in einem VW auf dem Ausfahrtstreifen unterwegs. Vermutlich weil er das Stauende übersah, krachte er in das Heck eines Opel, an dessen Steuer eine 39-Jährige saß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel noch auf den davor stehenden BMW eines 31-Jährigen geschoben. Der VW und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

BAB 8 - Gem. Köngen: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von 8.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls, der sich am Mittwochabend zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen ereignete. Ein 53-Jähriger war gegen 17:45 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung München in einem Mercedes unterwegs. Verkehrsbedingt musste er seinen Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Auch der hinter ihm fahrenden 25-Jährigen gelang es ihren Opel anzuhalten. Die nachfolgende 24-Jährige, die einen Renault lenkte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte in den Opel und schob ihn noch auf den Mercedes. Sie wurde verletzt. Sowohl ihr Wagen, als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

