POL-LB: Einbruch (Versuch) in Leonberg, Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr in Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots) - Leonberg, Eltingen: Einbrecher in die Flucht geschlagen

Vermutlich weil er zu großen Lärm verursachte, kam ein Bewohner eines Gebäudes im Lauchheimer Weg am Mittwoch gegen 18:30 Uhr einem Einbrecher auf die Spur. Beim Versuch die Scheibe seiner Terrassentür einzuschlagen, zersprang die Verglasung. Als der Mann der Sache nachging, bemerkte der Täter ihn und ergriff sofort die Flucht, ohne in das Wohnungsinnere gelangt zu sein. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Unbekannten führte nicht zur Ergreifung des Verdächtigen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152/605-0 entgegen.

Holzgerlingen: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Wegen eines jungen Mannes war ein Lokführer auf der Fahrt zum Holzgerlinger Bahnhof am Mittwochabend gezwungen, eine Vollbremsung einzuleiten. Der Jugendliche war kurz nach 21:15 Uhr auf dem Weg zur dortigen Haltestelle der Schönbuchbahn und überquerte noch vor dem heranfahrenden Zug und trotz geschlossener Schranken den Kreuzungsbereich der Altdorfer Straße an der Ecke zur Bahnhofstraße. Der Fahrer konnte beobachten, dass er in den Zug einstieg und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten den leichtsinnigen 16-Jährigen an der nächsten Haltestelle in Holzgerlingen-Nord im Zug fest und brachten ihn zum Polizeirevier. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er einem Elternteil überstellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell