POL-LB: Raub in Asperg, Verkehrsunfall in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Asperg: Handtaschenraub am Bahnhof

Mutmaßlich auf Bargeld hatten vier Unbekannte es abgesehen, die am Mittwochabend am Asperger Bahnhof eine 34-Jährige überfielen. Die Frau befand sich kurz vor 23:30 Uhr auf dem Heimweg. Sie verließ das Bahnhofsgebäude über den Haupteingang. Ihre Handtasche hatte sie über die Schulter gehängt. Plötzlich wurde sie von hinten geschubst und fiel nach vorn auf die Knie. Im Fallen wurde ihr die Tasche entrissen. Sie konnte vier Männer erkennen, die sich mit ihrer Tasche zurück in den Bahnhof in die Unterführung begaben und folgte ihnen. Ausgeleert lag ihre Handtasche kurz nach der Treppe in die Unterführung auf dem Boden. Beim Einsammeln der Gegenstände stellte sie fest, dass eine dreistellige Summe Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlte. Sie alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Sie führte nicht zur Ergreifung der Täter. Es soll sich um vier Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren gehandelt haben. Sie alle haben einen dunklen Teint, kurze schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Einer des Quartetts soll lockiges Haar haben. Die Ermittlungen dauern an. Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07141/18-9 zu melden.

Ludwigsburg: Unfallflucht

Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern, suchte ein Autofahrer das Weite, nachdem er am Mittwoch zwischen 08:00 und 16:00 Uhr einen Seat Leon beschädigt hatte. Der Pkw war auf einem Firmenparkplatz in der Grönerstraße abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte der Unbekannte es mit seinem Fahrzeug gestreift. Unfallzeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353.

