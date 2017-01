POL-LB: Verkehrsunfälle auf der BAB 8 und BAB 81 jeweils Gemarkung Leonberg

Ludwigsburg (ots) - BAB 8 / Leonberg: Auffahrunfall führt zu 30.000 Euro Sachschaden

Einen Sachschaden von etwa 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 07:30 Uhr auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-West und dem Autobahndreieck Leonberg ereignete. Ein 29-jähriger Audi-Lenker und eine 61 Jahre alte Citroen-Fahrerin, die hintereinander auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München fuhren, mussten aufgrund eines Rückstaus abbremsen. Ein nachfolgender 48-Jähriger erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Audi A4 auf den Citroen auf, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf den anderen Audi aufgeschoben wurde. Der Audi des 48-Jährigen sowie der Citroen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen bis etwa 09.10 Uhr gesperrt. Hierdurch kam es zu keinen weiteren Verkehrsbehinderungen.

BAB 81 - Gem. Leonberg: Lkw übersehen

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf Höhe der Anschlussstelle Leonberg-Ost am Mittwochmorgen. Vermutlich kurz entschlossen wollte eine 27-Jährige, die in einem VW in Fahrtrichtung München unterwegs war, die Autobahn verlassen und wechselte nach rechts auf den Ausfädelungsstreifen. Dort fuhr ein 63-Jähriger in einem Sattelzug. Obwohl er versuchte den Unfall zu vermeiden und eine Vollbremsung einleitete, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Zwei Pkw-Insassen im Alter von 60 und 63 Jahren erlitten Verletzungen und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell