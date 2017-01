POL-LB: Diebstahl in Besigheim, Verkehrsunfall in Gerlingen

Ludwigsburg (ots) - Besigheim: Sommerreifen gestohlen

Auf einen Satz Sommerreifen samt Alufelgen im Wert von rund 2.000 Euro hatte es ein Dieb abgesehen, der in der Nacht zum Dienstag eine Tiefgarage im Starenweg heimsuchte. Der Täter hatte sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt in die Garage verschafft. Die entwendeten Räder lagerten an einem Stellplatz auf einem Felgenbaum. Hinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim unter Tel. 07143/40508-0 entgegen.

Gerlingen: Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Ám Mittwochmorgen hat sich auf der Solitudestraße ein Unfall mit mehreren Beteiligten ereignet. Eine 57-Jährige war gegen 08:40 Uhr auf der Schillerhöhe in einem Audi in Richtung Stuttgart unterwegs. Sie verließ den Kreisverkehr und musste verkehrsbedingt auf der rechten Fahrbahn anhalten. Die hinter ihr fahrende 27-Jährige, die am Steuer eines VW saß, konnte vermutlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte dem Audi ins Heck. Damit nicht genug, konnte wohl auch eine nachfolgende 51-Jährige in einem VW nicht mehr rechtzeitig reagieren und sie fuhr auf den Wagen auf. Zu guter Letzt prallte noch eine 43-jährige Renault-Fahrerin in den stehenden VW vor ihr. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.300 Euro.

