POL-LB: Mundelsheim (BAB 81): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Parkplatz Kälbling-Ost

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag ereignete sich kurz vor 20.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Kälbling-Ost. Ein 47-jähriger Fahrer eines Mazdas befuhr die BAB 81 von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn. Kurz vor Kälbling-Ost lenkte der Fahrer aus gesundheitlichen Gründen seinen Mazda auf den Parkplatz. Dort hielt er zunächst hinter einem VW Golf an, dessen Fahrer aufgrund eines Rückstaus seinerseits verkehrsbedingt warten musste. Der 47-Jährige verlor dann das Bewusstsein, was zur Folge hatte, dass dessen Fuß auf dem Gaspedal blieb und den mit Automatikgetriebe ausgestatteten Mazda weiter beschleunigte. Der Mazda schob dabei den VW Golf etwa einhundert Meter vor sich her. Der VW drehte sich dabei und wurde nach links abgewiesen. Der Mazda wurde nach rechts abgewiesen und touchierte dort einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Letztlich schanzte der Mazda über einen Bordstein, fuhr einen Stützpfosten um und kam schließlich an einem Toilettenhaus zum Stillstand. Durch den Aufprall fing der Mazda im Motorraum an zu qualmen. Eine sich zufällig an der Örtlichkeit aufhaltende Streifenbesatzung konnte das entstehende Feuer rechtzeitig löschen. Der 47-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, nachdem zuvor ein Notarzt hinzugezogen wurde. Die Polizei war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 23.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Parkplatz kurzfristig gesperrt werden.

