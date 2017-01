POL-LB: Nufringen: Feuerwehreinsatz nach Brand in Kamin

Ludwigsburg (ots) - Ein Brand im Kamin der Holzheizung eines Betriebsgebäudes in der Otto-Hahn-Straße hat am Dienstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 12:35 Uhr waren aus der Putztür des an der holzverschalten Außenwand stehenden Kamins Flammen ausgetreten, die in der Folge Teile der Wandverkleidung und Kartonagen in Brand setzten. Die Mitarbeiter des Betriebs begannen bis zum Eintreffen der sofort alarmierten Feuerwehr mit der Brandbekämpfung und die Feuerwehren aus Nufringen und Herrenberg hatten den Brand mit 17 Einsatzkräften schnell unter Kontrolle. Die Wandverkleidung des Gebäudekomplexes wurde zur Sicherheit anschließend vollständig entfernt. Ein Mitarbeiter wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest, dürfe sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell