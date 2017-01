POL-LB: Tamm: Trickdieb unterwegs; Ludwigsburg: Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden; Eberdingen: Alkoholunfall; BAB 81/Pleidelsheim: Sprinterfahrer kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots) - Tamm: Trickdieb unterwegs

Eine 72 Jahre alte Seniorin wurde am Montagnachmittag Opfer eines Trickdiebs. Die Frau, die auf einem Hof nördlich der Alleenstraße in Tamm wohnt, öffnete gegen 16.30 Uhr auf Klingel die Haustür. Vor ihr stand ein bislang unbekannter Mann, der er ihr einen Zettel vor hielt, auf dem zu lesen war, dass er Arbeit sucht und Geld für seine Kinder benötigt. Die hilfsbereite 72-Jährige wollte den Mann mit etwas Bargeld und Lebensmitteln unterstützen und begab sich zurück in die Wohnung. Zwischenzeitlich betrat der Täter unaufgefordert den Wohnungsflur, wo die zurückkehrende Seniorin ihn auch antraf und ihm ihre Spende übergab. Anschließend verließ der Dieb den Hof recht zügig. Etwa eine Stunde später bemerkte die Frau, dass ihr Geldbeutel, der im Flur in einer Handtasche gelegen hatte, entwendet worden war. In dem Portemonnaie befanden sich persönliche Dokumente und ein zweistelliger Bargeldbetrag. Der Dieb wurde als etwa 165 cm groß und schlank beschrieben. Seine Hände sind auffallend schmal und klein. Er hat glattes, dunkles Haar und ein südländisches Aussehen. Der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141/601014, bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.

Ludwigsburg-Neckarweihingen: Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Zwei nicht mehr fahrbereite PKW und ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 08.20 Uhr in der Hauptstraße in Neckarweihingen ereignete. Eine 40 Jahre alte Ford-Lenkerin befuhr die Hauptstraße von der Landesstraße 1100 kommend und wollte im weiteren Verlauf nach links in die Schwarzwaldstraße abbiegen. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei einen entgegenkommenden 29-jährigen BMW-Fahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge krachten ineinander, so dass beide anschließend abgeschleppt werden mussten.

Eberdingen-Hochdorf: Alkoholunfall

Vermutlich da sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres VW setzte, war eine 47 Jahre alte Frau in der Nacht zum Dienstag in einen Unfall in der Max-Eyth-Straße in Hochdorf verwickelt. Auf ihrer Fahrt verlor die Lenkerin die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit einem geparkten Verkaufsanhänger, der durch die Wucht des Aufpralls gegen den Begrenzungszaun eines Firmengeländes gedrückt wurde. Ohne sich um den entstandenen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro zu kümmern, stellte die 47-Jährige den VW unweit der Unfallstelle ab und ging nach Hause. Kurz vor 06.00 Uhr stellte ein Zeuge den beschädigten Anhänger fest und alarmierte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten den stark beschädigten VW und ermittelten anschließend die 47-jährige Fahrerin. Da die Polizisten Alkoholgeruch bei der Frau wahrnahmen, führte sie zunächst einen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief positiv, so dass sie sich auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

BAB 81/Pleidesheim: Sprinterfahrer kommt von Fahrbahn ab

Mutmaßlich da er seinem Vordermann zu dicht aufgefahren war, musste ein 29 Jahre alter Sprinterfahrer am Dienstagmorgen ein Ausweichmanöver durchführen, worauf er von der Autobahn abkam. Gegen 07.50 Uhr war der Mann zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim unterwegs. Ein LKW, der sich vor ihm befand, soll im weiteren Verlauf abgebremst haben. Um eine Kollision zu verhindern, sei der Sprinterfahrer nach rechts ausgewichen, kam hierauf in den Grünstreifen und hinter die dort beginnende Schutzplanke. Diese touchierte der Sprinter und prallte einige Meter weiter gegen das Betonfundament einer Schilderbrücke. Schlussendlich kam der Wagen in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergung des Fahrzeugs und der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen bis gegen 11.10 Uhr gesperrt. Hierdurch entstand ein mehrere Kilometer langer Rückstau. Die Freiwilligen Feuerwehren Möglingen und Asperg sowie die Feuerwehr Ludwigsburg waren vor Ort eingesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 26.000 Euro.

