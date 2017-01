POL-LB: Verkehrsunfall in Steinenbronn und auf der BAB 8 - Gem. Sindelfingen

Ludwigsburg (ots) - Steinenbronn: 12-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag kurz nach 07:00 Uhr in der Schönaicher Straße ereignet hat. Eine 12-Jährige wollte am Fußgängerüberweg nach dem Kreisverkehr und der Einmündung zur Tübinger Straße die Fahrbahn überqueren und wartete bereits auf der Verkehrsinsel in der Mitte. Beim erneuten Betreten der Fahrbahn wurde sie von einem bislang unbekannten Autofahrer, der aus Richtung Schönaich kam, erfasst und leicht verletzt. Ohne sich um das Kind zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Es soll sich um einen weißen Pkw mit eventuell grüner Werbeaufschrift und Böblinger Zulassung (BB) gehandelt haben.

BAB 8 - Gem. Sindelfingen: Ins Schleudern geraten

Mit leichten Verletzungen brachte der Rettungsdienst am Dienstagmorgen eine 30-Jährige in ein Krankenhaus, nachdem sie am Autobahnkreuz Stuttgart in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die Frau war gegen 06:15 Uhr auf der Überleitung zur BAB 8 in Richtung Karlsruhe mit ihrem Toyota ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Der entstandene Sachschaden wurde mit 3.500 Euro angegeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der rechte Fahrstreifen musste kurzzeitig gesperrt werden, so dass der Verkehr sich staute.

