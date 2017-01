POL-LB: Schönaich: Wohnungseinbruch; Renningen: Versuchsfeld beschädigt und Verkehrsunfallflucht; Sindelfingen: LKW verliert Eisplatte und Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Schönaich: Wohnungseinbruch

Am Montag trieb ein bislang unbekannter Täter zwischen 11.00 Uhr und 23.20 Uhr in der Max-Eyth-Straße in Schönaich sein Unwesen. Der Einbrecher stieg zunächst auf den Balkon einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses und schlug dann die Balkontür ein. Im Innern machte er sich auf die Suche nach Wertvollem und stahl eine Uhr sowie Bargeld in etwa dreistelligem Wert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Renningen: Versuchsfeld beschädigt

Ein Versuchsfeld der Versuchsstation für Agrarwissenschaften am Standort Ihinger Hof in Renningen wurde vermutlich am Sonntagnachmittag beschädigt. Die festgestellten Spuren sprechen dafür, dass ein Traktor zwei Holzschlitten über das bereits bepflanzte, schneebedeckte Feld zog. Eine Fläche von etwa 60 m² wurde hierdurch zerstört. Da dies möglicherweise Auswirkungen auf das gesamte Forschungsjahr hat, könnte sich der entstandene Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die hinterlassenen Spuren konnten durch Mitarbeiter der Station vom Ihinger Hof aus, über die Landesstraße 1189 und durch Wäldchen und Lichtungen bis in Richtung Grafenau-Döffingen verfolgt werden. Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich zu melden.

Renningen: Verkehrsunfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Freitag 15.00 Uhr und Montag 04.30 Uhr in der Benzstraße in Renningen einen LKW beschädigte. Der Unbekannte, der mutmaßlich in einem Sattelzug saß, versuchte wohl mit seinem Fahrzeug in eine Hofeinfahrt hinein oder heraus zu rangieren und prallte hierbei gegen das Führerhaus des LKW. Ohne sich anschließend um den entstandenen Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, machte er sich davon. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können.

Sindelfingen: LKW verliert Eisplatte

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursache eine Eisplatte, die am Dienstagmorgen, kurz nach 05.00 Uhr, von einem LKW herunterfiel und einen PKW beschädigte. Der bislang unbekannte LKW-Lenker war auf der Bundesstraße 464 von Sindelfingen in Richtung Magstadt unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Sindelfingen-West eine Eisplatte verlor. Die Platte fiel auf die Frontscheibe eines entgegenkommenden Mercedes, in dem ein 59-jähriger Fahrer saß, und demolierte den Wagen. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen zu dem Unfall.

Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ein Haus in der Hohenzollernstraße wurde am Montag zwischen 17.00 Uhr und 19.45 Uhr von bislang unbekannten Tätern heimgesucht. Über die Terrassentür, die die Einbrecher einschlugen, gelangten sie in das Haus und durchwühlten im weiteren Verlauf die Räume im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss. Hierbei fiel ihnen Schmuck in noch unbekanntem Wert in die Hände. Einen Tresor rissen sie von der Wand und brachen ihn anschließend auf. Ob sie so weiteres Diebesgut erbeuten konnten, steht derzeit noch nicht fest. Die Unbekannten hinterließen Sachschaden, der sich auf etwa 1.000 Euro beläuft. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell