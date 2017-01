POL-LB: Einbruch in Sachsenheim, Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gem. Gerlingen und Sachsenheim, Feuerwehreinsatz in Bönnigheim

Ludwigsburg (ots) - Sachsenheim, Großsachsenheim: In Tankstelle eingebrochen

Beute mit einem Wert im vierstelligen Bereich fiel einem Einbrecher in die Hände, der in der Nacht zum Dienstag eine Tankstelle in der Ludwigsburger Straße heimsuchte. Wegen Umbauarbeiten des Verkaufsraums der Tankstelle befindet sich dieser zurzeit in einem Behelfscontainer auf dem Areal. Der Täter verschaffte sich Zutritt ins Innere des Containers, indem er ein Fenster aufhebelte und einstieg, um Zigaretten zu entwenden. Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, zu wenden.

BAB 81 - Gem. Gerlingen: Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von 30.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls, der sich am Montagabend im Engelbergtunnel ereignete. Eine 31-Jährige war gegen 18:00 Uhr in einem VW zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Dreieck Leonberg auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste, prallte der hinter ihr fahrende 33-Jährige, der einen Sattelzug lenkte, dem Auto ins Heck. Der VW musste abgeschleppt werden.

Sachsenheim: Unfall bei Schneeglätte

Einen Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 15:50 Uhr auf der Verbindungsstraße von Kleinsachsenheim nach Hohenhaslach ereignete. Ein 48-Jähriger war in einem BMW in der Verlängerung des Heinzenberger Wegs in Richtung Hohenhaslach unterwegs. An einer Engstelle kam ihm ein 70-Jähriger entgegen, der am Steuer eines Ford saß. Während der 48-Jährige seinen Wagen stoppte, konnte der Ford-Fahrer sein Auto auf der schneeglatten Fahrbahn vermutlich nicht mehr rechtzeitig anhalten, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der BMW gegen ein Brückengeländer geschoben. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bönnigheim: Containerbrand

Am Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr Bönnigheim gegen 05:00 Uhr mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zu einem Brand im Schmiedsberger Weg aus. Vermutlich hatten sich auf dem Hof einer Firma die Reste aus Aluminiumherstellung entzündet. Diese werden bis zur Entsorgung in einem Großcontainer in einer betonierten Erdgrube gelagert. Zum Auskühlen des Materials transportierte die Feuerwehr den Container ab. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell