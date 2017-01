POL-LB: Asperg: Sprayer auf Betriebsgelände; Ludwigsburg: Handtasche; Ludwigsburg: Unfallzeugen gesucht; Ludwigsburg: Fußgängerin leicht verletzt

Ludwigsburg (ots) - Asperg: Sprayer auf Betriebsgelände

Auf mehrere tausend Euro beläuft sich der Sachschaden, den unbekannte Sprayer über das vergangene Wochenende auf einem Betriebsgelände im Lehenfeld angerichtet haben. Auf dem an die Bahnlinie angrenzenden Grundstück beschmierten sie eine Gebäudeseite auf einer Fläche von etwa sechs auf drei Metern. Personen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Asperg, Tel. 07141/62033, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Handtasche gestohlen

Auf offener Straße hat ein unbekannter Täter am Montagnachmittag am Sonnenberg einer 65-jährigen Frau die Handtasche gestohlen. Sie war gegen 14:25 Uhr zu Fuß unterwegs, als sich der Täter von hinten näherte und ihr die Tasche von der Schulter riss. Darin befanden sich neben einem kleinen Bargeldbetrag persönliche Gegenstände im Wert von etwa 250 Euro. Unter dem Eindruck des Geschehens meldete sich die 65-Jährige erst gegen 18:00 Uhr bei der Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Ludwigsburg: Unfallzeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, gegen 19:10 Uhr, an der Einmündung Marbacher Straße/Heilbronner Straße ereignet hat. Die 26-jährige Fahrerin eines Nissan war auf der Marbacher Straße unterwegs und wollte in Richtung Schloßstraße fahren. Ein 23-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Audi von der Heilbronner Straße in die Marbacher Straße fahren. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Da beide Fahrzeuglenker bei Grünlicht in die Einmündung eingefahren sein wollen, bittet die Polizei mögliche Unfallzeugen, sich unter 07141/18-5353 zu melden.

Ludwigsburg: Fußgängerin leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde eine 28-jährige Fußgängerin am Montagabend nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße/Stuttgarter Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Sie wollte gegen 18:20 Uhr den ampelgeregelten Überweg der Stuttgarter Straße in Richtung Forum überqueren und wurde dabei vom Opel einer 48-jährigen Frau erfasst, die von der Friedrich-Ebert-Straße kommend nach links in Richtung Stuttgart einfahren wollte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell