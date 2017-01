POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gem. Stuttgart (2)

Ludwigsburg (ots) - BAB 8 - Gem. Stuttgart: Unfälle wegen Schneeglätte

Glücklicherweise glimpflich gingen zwei Unfälle aus, die sich am Montagmorgen an der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Flughafen/Messe kurz hintereinander ereigneten. Eine 28-Jährige, die am Steuer eines Suzuki saß, war in Fahrtrichtung München unterwegs und fuhr gegen 08:20 Uhr an der Anschlussstelle von der Autobahn ab. Sie bremste wohl wegen eines Pannenfahrzeugs am Ende des Tunnels und geriet auf der vermutlich schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern. Ihr Auto prallte gegen die Betonmauer und wurde um die eigene Achse gedreht. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro. Einen Schaden in Höhe von 2.500 Euro hatte ein 18-Jähriger zu verzeichnen, der dort in einem Renault fuhr. Sein Wagen geriet ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen die Mauer der Unterführung. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der linke Fahrstreifen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell