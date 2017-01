POL-LB: Magstadt: Vorfahrtsunfall mit 23.000 Euro Sachschaden; BAB 8/Denkendorf: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots) - Magstadt: Vorfahrtsunfall mit 23.000 Euro Sachschaden

Eine leicht verletzte Beifahrerin und Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Sonntag gegen 18.25 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Magstadt ereignete. Ein 58-jähriger Kleintransporter-Lenker befuhr die Gottlieb-Daimler-Straße und wollte an der Kreuzung mit der Bahnhof- und Hohbergerstraße weiter geradeaus fahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei einen aus der Bahnhofstraße kommenden 49 Jahre alten Mini-Fahrer, der eine 77 Jahre alte Beifahrerin an Bord hatte, und nahm ihm die Vorfahrt. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Mini verzog sich durch den Aufprall derart, dass die Beifahrerin den Wagen nicht mehr verlassen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Magstadt, die mit 28 Wehrleuten und zwei Fahrzeugen ausrückte, befreite die Frau hierauf. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

BAB 8/Denkendorf: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Im stockenden Verkehr kam es am Montag gegen 09.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 49 Jahre alter Opel-Lenker übersah mutmaßlich aus Unachtsamkeit, dass der 66-jährige Mercedes-Fahrer vor ihm seine Geschwindigkeit reduzieren musste und fuhr auf. Der Mercedes-Fahrer und seine 62-jährige Beifahrerin erlitten hierdurch leichte Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

