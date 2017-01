POL-LB: Einbruch in Oberstenfeld, Beleidigung in Ludwigsburg, Verkehrsunfall in Erdmannhausen

Ludwigsburg (ots) - Oberstenfeld: Einbrecher klaut Tresor

Auf einen Tresor hatte ein Einbrecher es abgesehen, der zwischen Dienstag und Sonntag ein Wohnhaus in der Lindelstraße heimsuchte. Der Täter verschaffte sich Zutritt ins Gebäude und brach die Tür zu einer Wohnung auf. Bei seiner Suche nach Diebesgut stieß er auf einen Tresor, der Bargeld, Schmuck und Ausweise enthielt und den er mitgehen ließ. Der Wert der Beute wurde mit einem Betrag in vierstelliger Höhe angegeben. Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148/1625-0, zu wenden.

Ludwigsburg: Alkoholisiert auf Auto gestürzt

Vermutlich weil er zu tief ins Glas geschaut hatte, stürzte ein 50-Jähriger am frühen Montagmorgen in der Bietigheimer Straße gegen ein geparktes Auto. Der Mann, der gegen 0:45 Uhr zu Fuß unterwegs war, wurde bei dem Sturz leicht verletzt und auch der Pkw wurde beschädigt. Wohl durch den verursachten Lärm wurde der Autobesitzer auf den Verletzten aufmerksam und eilte ihm zu Hilfe. Er verständigte den Rettungsdienst, der den 50-Jährigen in ein Krankenhaus bringen wollte. Dieser wurde jedoch zunehmend aggressiver und entfernte sich vom Unfallort. Ein Sanitäter folgte ihm. Die hinzugerufenen Polizeibeamten mussten dem renitenten Mann für die Fahrt ins Krankenhaus Handschließen anlegen. Er beleidigte sie dafür und muss nun noch mit einer Anzeige deswegen rechnen.

Erdmannhausen: Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer wurde am Sonntagabend auf der Landesstraße 1124 in einen Unfall verwickelt und machte sich anschließend aus dem Staub. Er war kurz nach 21:00 Uhr in einem Opel aus Richtung Marbach unterwegs und kam bei schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Der Pkw rutschte mehrere Meter eine Böschung hinunter und richtete Flurschaden an. Aufmerksame Zeugen bemerkten, dass ein Mann und eine Frau sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernten und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Unfallverursacher, an der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ohne Erfolg. Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde mit etwa 1.200 Euro angegeben. Die Feuerwehr Erdmannhausen war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten an die Unfallstelle ausgerückt. Auch der Rettungsdienst sowie ein Notarzt waren vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

